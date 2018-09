De ce a demisionat Valentin Popa! Explicatii de ultima ora

Valentin Popa google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Valentin Popa a declarat, pentru MEDIAFAX, ca a demisionat din functia de ministru al Educatiei deoarece nu este de acord cu solicitarea UDMR de modificare a ordonantei privind desfasurarea orelor de limba romana la clasele cu predare in limbile minoritatilor. „Nu sunt de acord cu solicitarea UDMR de aprobare a punctului 16 din Ordonanta, ca orele de Romana la clasele cu predare in limbile minoritatilor nationale sa fie desfasurate in limbile minoritatilor, de profesori de specialitate. UDMR doreste revenirea la starea anterioara, cand aceste ore erau sustinute in afara normei de baza si platite suplimentar de catre invatatorii de la clase care predau in limbile minoritatilor si care astfel primea ...