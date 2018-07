De ce a fost Elena Basescu PARASITA de sot: Rivala sa RUPE TACEREA!

Elena Basescu

Elena Basescu si Bogdan Ionescu au divortat in urma cu caterva luni, insa cel din urma pare sa-si fi gasit deja fercirea in bratele altei femei.



Chiar daca niciunul nu a vorbit despre problemele pe care le-au avut, se scria la acel moment ca infidelitatea lui Bogdan ar fi dus la separare.



In prezent, fostul ginere al lui Traian Basescu este intr-o relatie cu fotomodelul Maria Grigoriu, in timp ce Elena Basescu nu a fost vazuta in compania altui barbat.



Iubita lui Bogdan a vorbit despre relatia pe care o are cu fostul sot al Elenei Basescu si spune ca nu el a fost motivul separarii dintre ea si fostul iubit, asa cum s-a scris.



”Am citit tot ce s-a scris pe tema relatiei mele cu Bogdan Ionescu. As avea de mentionat urmatoarele: eu am iesit dintr-o relatie de patru ani, inainte de a vorbi cu Bogdan. In momentul in care am inceput sa ma intalnesc cu el, eu eram deja singura, deci nu am parasit pe nimeni pentru nimeni”, a spus iubita lui Bogdan Ionescu, potrivit sursei citate.

