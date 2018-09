De ce a intrerupt Andrei Pavel colaborarea cu Simona Halep. Ce a declarat antrenorul de tenis

"Nu voiam să scrie, nu voiam să dăm declaraţii... A fost un angajament pe un an. Eu am fost antrenorul secund, deci o ajutam când Darren (n.r. - antrenorul Darren Cahill) nu putea. Şi asta s-a terminat frumos. Pentru că, să spun aşa, nu a mai fost nevoie de cel de-al doilea antrenor. Apoi s-a întâmplat să lucrez cu Marius după ce s-a terminat cu Simona. Am rămas prieteni şi acum dacă mă întreabă să o ajut, o ajut. Şi cred că invers e valabil acelaşi lucru. Nu a fost niciun fel de ceartă sau alte motive care s-au întâmplat. Simona Halep are prima şansă la Turneul Campioanelor. A jucat bine tot anul, chiar dacă la unele turnee nu a fost la aşteptările ei. Dar e numărul 1 şi are prima şansă", a spus Pavel, în prezent antrenorul lui Marius Copil.