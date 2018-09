De ce a luat-o Nicolae Ceausescu de sotie pe Elena a lui Briceag, o femeie cu patru clase:

Nicolae si Elena Ceausescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Destinul a vrut ca femeia care a marcat in modul poate cel mai nefast istoria noastra sa se nasca si sa moara in acelasi judet, Dambovita. Intre Petresti, satul in care a vazut lumina soarelui, si Targoviste, locul unde a fost executata in ziua de Craciun a anului 1989, sunt circa 40 de kilometri. Timpul scurs intre 7 ianuarie 1919 si 25 decembrie 1989 i-a oferit marea sansa ca vreme de mai bine de 50 de ani sa inteleaga mersul lucrurilor de la Bucuresti. Adica exact locul ”de unde rasare soarele”. Aici si-a cunoscut marea iubire a vietii, aici a cochetat cu miscarea comunista si tot aici a intrat in randul lumii. Apoi a venit mai intai vremea in care ”s-a indragostit&rdqu ...