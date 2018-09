De ce a luat-o Nicolae Ceausescu de sotie pe Elena a lui Briceag, o femeie cu patru clase

Nicolae si Elena Ceausescu

Destinul a vrut ca femeia care a marcat in modul poate cel mai nefast istoria noastra sa se nasca si sa moara in acelasi judet, Dambovita. Intre Petresti, satul in care a vazut lumina soarelui, si Targoviste, locul unde a fost executata in ziua de Craciun a anului 1989, sunt circa 40 de kilometri.

Timpul scurs intre 7 ianuarie 1919 si 25 decembrie 1989 i-a oferit marea sansa ca vreme de mai bine de 50 de ani sa inteleaga mersul lucrurilor de la Bucuresti. Adica exact locul ”de unde rasare soarele”. Aici si-a cunoscut marea iubire a vietii, aici a cochetat cu miscarea comunista si tot aici a intrat in randul lumii. Apoi a venit mai intai vremea in care ”s-a indragostit” de chimie, o materie de care nici nu apucase sa auda in cele doar patru clase primare absolvite la ea acasa. Asta nu a impiedicat-o insa sa patenteze metodele prin care sa devina academician si om de stiinta de larga respiratie intelectuala (un Gabriel Oprea si toata sleata doctorilor prefabricati din ultimii ani o pot invoca drept model in a pacali sistemul, desi metodele lor au diferit de ale ei, tinind pasul cu vremurile). In cele din urma a intrat foarte bine in pielea celei care veghea la sanatatea ”tovarasului”, o veritabila ”closca”.

Dupa 25 decembrie 1989 s-a nascut si cea de ”a doua Elena Ceausescu”, femeia de moravuri usoare. Cat timp fusese ”prima tovarasa” a tarii asa ceva ar fi de neconceput. Dupa moartea sa lucrurile s-au schimbat. Oare de ce? Cine si-a dorit sa o transforme dintr-o femeie puternica intr-o curva pe cea care alaturi de sotul ei condusese destinul romanilor vreme de aproape un sfert de veac? Click.ro a stat de vorba cu istoricul si psihologul Lavina Betea despre acest subiect. Lavinia Betea e cea a realizat recent un documentar difuzat de televiziunea nationala despre Elena Ceausescu si a coordonat un amplu proiect stiintific dedicat vietii lui Nicolae Ceausescu, concretizat in aparitia a trei volume de specialitate, excelent primite de marele public.

”Scenarita” de pana in 1989 nu a identificat-o ca fiind o femeie de moravuri usoare

In primul rand trebuie spus celor ce nu au trait acea perioada si reamintit celor care au traversat-o, in mai mare sau mai mica masura, ca in ”Epoca de Aur” nu a existat un asemenea scenariu. ”Scenarita” era si atunci la moda si Elena Ceausescu era desigur subiect de cancanuri. Cele mai multe se plasau in faza in care tot ceea ce se intampla rau in tara i se datora, din cauza influentei sale nefaste. Nimic insa despre moravurile ei (nu la fel stateau lucrurile atunci cand venea vorba despre mezinul familiei Ceausescu, Nicu). In epoca insa Elena Ceausescu devenise de temut de o buna bucata de vreme, avand piinea si cutitul tuturor promovarilor catre ”marele cioIan” al oranduirii socialiste multilateral dezvoltate.

