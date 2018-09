De ce a murit baietelul care se simtise rau dupa ce mancase shaorma alaturi de familia lui

shaorma google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cazul copilului de trei ani si jumatate din orasul Pantelimon care a murit, in primavara, dupa ce a mancat shaorma, ar putea fi inchis, fara sa fie confirmate banuielile initiale ale parintilor. Medici legisti au finalizat raportul necropsiei, iar concluzia lor este ca baietelul s-a stins din cauze naturale. Cine-i tine in brate pe acesti SEFI platiti REGESTE? Raspunsuri in "doi peri" cand vine vorba de sanatatea iesenilor. Focare de infectie in restaurante, evitate cu brio cu ochii inchisi Tatal copilului a fost audiat marti la Parchet si a intrat in posesia raportului de expertiza si implicit a citit concluziile specialistilor de la Institutul de Medicina Legala. Aceste concluzii contrazic ceea c ...