De ce a sunat Raed Arafat la 112 si a mintit ca a izbucnit un incendiu la un spital

Raed Arafat google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat, a povestit, la "News Magazine", ca a fost nevoit sa apeleze numarul de urgenta 112 si informeze ca a izbucnit un incendiu la un spital din Romania pentru a rezolva problemele din parcarea unitatii medicale. "Va dau un exemplu, de unde poate sa porneasca o catastrofa. Intr-un spital din tara, am intrat in curte si am gasit ca nu au cum sa intri - era imposibil. Erau masinile medicilor care nu vor sa parcheze un pic mai departe. Erau masinile unor apartinatori, care au rezolvat sa intre sa parcheze in curte. Mai erau si ambulantele... Si ce-am facut: am sunat la pompieri si am zis ca este incendiu Au ...