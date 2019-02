De ce a vrut judecatorul Cristi Danileț sa fie procuror? 'Ca sa aiba legatura cu olecuțica de bataie' - VIDEO

Judecătorul Cristi Danileț a povestit, în cadrul unei conferințe, despre meseria pe care o are. El susține că se visa, inițial, procuror, dar planul nu a funcționat și, astfel, a ajuns judecător.

„Eu zic: vreau să fiu procuror. De ce? Când eram mai mic vroiam să devin polițist. Urmasem cursuri de arte marțiale, ulterior am obținut și centura neagră și am zis hai să fac ceva în domeniul acesta. Plăcându-mi ordinea și disciplina de acasă de la tatăl meu, care m-a strunit bine de tot, am zis vreau să mă fac polițist: prind infractorul, îl bag în dubă și-l duc la oamenii legii. Dar când am vrut să dau la Academia de Poliție mi-am dat seama că am o defecțiune la ochi și atunci m-am dus la Facultatea de Drept. Așadar, am urmat facultatea de drept și ca să aibă legătură cu olecuțică de bătaie am zis că mă fac procuror. Am auzit eu că procurorii lucrează cu poliția și-mi imaginam tot felul de eroisme. În anul în care am dat eu concurs la magistratură nu s-au scos locuri de procuror. Și acesta e motivul pentru care am ajuns judecător și nu regret nicio clipă”, a susținut judecătorul Cristi Danileț.