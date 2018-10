In esofag exista vene care fac legatura intre venele ce duc sangele la ficat si o mare vena de langa inima – vena cava inferioara. In mod normal sangele circula prin aceste vene, care nu se vad la endoscopia digestiva superioara. Daca presiunea in aceste vene creste, asa cum se intampla in cazul nodulilor din […] Articolul De ce apar VARICE pe ESOFAG și care sunt simptomele lor? apare prima dată în AM Press.