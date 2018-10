De ce au divortat Cabral si Luana. Ea a spus totul: "Cand am avut o relatie cu el, nimeni"

Cabral si Luana google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Luana si Cabral Ibacka au avut o relatie vreme de cinci ani, timp in care au devenit parintii lui Inoke. Relatia celor doi s-a terminat, dar cei doi au mentinut o relatie de prietenie si dupa divort. Intr-un interviu acordat in urma cu ceva vreme la Kanal D, Luana a vorbit despre divortul de celebrul prezentator TV. „Erau 11 ani diferenta intre noi. Cand am avut o relatie cu el nimeni nu privea persoanele de culoare, nu era focus pe ele. Toate trairile noastra nu erau in vazul lumii. Am avut si am o preferinta pentru barbatii mai tineri, imi place sa lucrez cu tineri si nu ma gandesc la partea erotica, pentru ca sunt mult mai multe parti interesante. La 30 de ani mi se parea ca am imbatranit si ...