De ce autostrada Ploiesti-Brasov nu se poate construi in parteneriat public-privat, in numai patru ani

Autostrada Ploiesti-Comarnic-Brasov nu va putea fi construita in parteneriat public privat (PPP), in numai 4 ani, asa cum sustine Cabinetul Dancila, a explicat pentru Ziare.com parlamentarul USR Catalin Drula. Membru in Comisia de Transporturi a Camerei Deputatilor, parlamentarul sustine ca, daca va continua sa incerce orbeste sa construiasca soseaua de mare viteza in acest fel, statul risca sa toace inutil sume uriase de bani, fara vreo garantie ca isi va vedea vreodata autostrada finalizata.