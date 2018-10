De ce avem nevoie de arginina si in ce alimente o gasim.

Cati ani de inchisoare risca Loredana Chivu, dupa ce a fost saltata de DIICOT Loredana Chivu a fost săltată de DIICOT în calitate de suspect în cazul unei fraude cu carduri bancare. Conform surselor spynews.ro, și iubitul Loredanei Chivu, Mihai Colesnicov, a fost săltat de DIICOT, în același caz de fraudă

Seceta loveste Romania! Agricultura ar putea intra in colaps Agricultura Romaniei este pe cale sa primeasca o lovitura puternica. Deja vorbim in unele zone ale tarii de seceta extrema, in timp ce in altele fenomenul este moderat si puternic.

RESTRICTII de trafic in Capitala in acest weekend. Care sunt strazile inchise În acest weekend vor avea loc două evenimente a căror desfăşurare impune instituirea mai multor restricţii de trafic - cea de a 11-a ediţie a Maratonului Internaţional Bucureşti şi meciul de fotbal România-Serbia. Citește mai departe...

CSM o desfiinteaza pe Adina Florea, propunerea lui Toader pentru sefia DNA Dezinteres, superficialitate in exercitarea atributiilor, rezistenta scazuta la stres, o capacitate redusa de analiza si de sinteza, sincope in raportatea sa la anumite valori precum onestitatea si impartialitatea, acestea sunt o serie de caracterizari facute de Sectia pentru procurori din CSM, in c ...

Melescanu ii face evaluarea lui Maior. In cateva saptamani ne spune daca il recheama in tara Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a declarat, vineri, referitor la rechemarea in tara a ambasadorului Romaniei in SUA George Maior, ca in 2 - 3 saptamani se va face o evaluare in acest sens.

Liviu Dragnea a „aniversat" trei ani de când a fost ales vârful PSD Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, şi-a petrecut, joi, „aniversarea" a trei ani de la scrutinul prin care a fost ales în fruntea partidului, prin întâlniri politice la biroul său din Camera Deputaţilor, cea mai mare parte a zilei fiind în compania vicepremierului Paul Stănescu.

De ce a picat Adina Florea testul CSM pentru șefia DNA CSM, secția pentru procurori, a motivat avizul negativ acordat Adinei Florea, candidata la şefia DNA propusă de ministrul Justiţiei Tudorel Toader. Citește mai departe...

eMAG - Totul pentru casa - Promotia cu reduceri de pana la 40% pentru o multime de produse <p>eMAG – Totul pentru casa – Toate ofertele pot fi consultate <a href="https://tinyurl.com/y8gb6net" target="_blank">AICI. Citește mai departe...

Barbații reținuți pentru lovirea jandarmilor au fost arestați. Detalii din dosar Magistrații Judecătoriei Sectorului 1 au admis, în umă cu câteva minute, cererea procurorilor privind arestarea preventi ...