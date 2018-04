De ce ciocanesc agentii in stopul masinilor oprite? Cel mai mare secret al politistilor dezvaluit

politie 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); De multe decenii, politistii obisnuiesc sa ciocaneasca in stopurile masinilor pe care le opresc in trafic. Nu fac acest lucru pentru a verifica daca becul functioneaza la parametri normal sau nu, ci din cu totul alte motive, pe care le prezentam mai jos, scrie realitatea.net. Principalul motiv a ramas impamantenit din vremurile in care nu existau camere de bord. Politistii care patrulau pe autostrazi obisnuiau sa ciocaneasca in stopurile masinilor oprite, ca sa-i faca atenti pe soferi si sa le distraga atentia de la alte activitati, cum ar fi ascunderea drogurilor sau a armelor. Astfel, soferii-infractori erau intarziati de la aceste lucruri si, practic, erau prinsi in flagrant. Un alt motiv este ca poli ...