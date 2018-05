De ce conducea Liviu Dragnea BMW-ul fara ITP al fiului: ”Masina mea a fost accidentata de Irina”

Liviu Dragnea 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Liviu Dragnea a povestit ca a avut o vacanta de 1 mai plina de peripetii. Seful PSD a imprumutat masina fiului ca sa mearga la mare cu iubita sa, Irina! La intoarcerea de pe litoral, liderul PSD s-a plans ca totul i-a mers prost: a racit pe plaja si nu a putut plati prin SMS taxa de pod, de la Fetesti. Mai mult, a aflat ulterior ca masina avea inspectia tehnica periodica expirata. Daca ar fi fost prins de politisti, risca intre 1.300 si 2.900 de lei amenda. In plus, ar fi ramas fara talon. Dupa ce s-a fotografiat la volanul unei masini de lux care nu apare in declaratia sa de avere si a postat imaginea pe pagina de socializare, Liviu Dragnea a venit cu precizari. Liviu Dragnea, presedintele PSD: & ...