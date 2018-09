De ce consilierii PSD nu au vrut ca judetul sa se constituie parte civila in dosarul Shhaideh - Belina

Consiliul Judetean Teleorman a decis in sedinta din 27 august sa nu se constituie parte civila la Tribunalul Bucuresti in dosarul Belina - Sevil Shhaideh, motivand ca inca nu s-a dat o decizie definitiva in acest caz. Acelasi motiv a fost invocat de consilierii judeteni, in februarie, in dosarul Liviu Dragnea - Tel Drum.