De ce cred jurnalistii americani ca n-a apelat Simona la ajutorul lui Cahill in meciul cu Radwanska

Simona Halep a fost eliminata in turul al III-lea al turneului de la Miami, fiind invinsa de poloneza Agnieszka Radwanska, locul 32 WTA, 6-3, 2-6, 3-6. Spre surprinderea tuturor, pe parcursul partidei, in momentele dificile, Simona a decis sa nu apeleze la sfarurile antrenorul Darren Cahill in pauzele dintre game-uri si seturi. Jurnalistii americani au analizat situatia fiind de parere ca cea mai buna explicatie fiind o strategie pusa la punct de Simona Halep si Darren Cahill, cu scopul de a experimenta cum se descura jucatoarea romanca in situatii dificile, fara ajutorul antrenorului australian. Vezi si: Simona Halep, out de la Miami. Numarul 1 mondial a fost in cadere libera in seturile 2 si ...