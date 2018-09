De ce crede fostul sef Google ca internetul se va imparti in doua

Eric Schmidt google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Eric Schmidt, fostul CEO al Google si presedintele executiv al Alphabet, prevede ca internetul se va imparti in doua in urmatorul deceniu, unul condus de China, altul de SUA. Schmidt a dezvaluit aceste ganduri in cadrul unui eveniment in San Francisco gazduit de Village Global VC, firma de investitii. Economistul Tyler Cowen l-a intrebat pe Eric Schmidt care sunt sansele sa vedem un internet fragmentat in viitor. „Cel mai probabil scenariu este acela al unei bifurcatii, nu al unei fragmentari. Cred ca internetul se va imparti in doua: unul condus de China si altul de SUA […] Globalizarea inseamna ca firmele chineze pot sa joace la nivel global. O sa vedem produse si servicii fantastice veni ...