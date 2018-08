De ce degetele de la maini au dimensiuni diferite! Iata teoriile

maini google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Dupa cum stii deja, degetele de la maini au dimensiuni diferite si sunt opozabile, spre deosebire de degetele altor primate, motivul insa este alta poveste. Nu se cunosc exact factorii care au dus la faptul ca avem degete opozabile si de diferite marimi, dar exista mai multe teorii. Consensul este ca mainile oamenilor au ajuns sa arate ca in prezent in urma cu 800.000 de ani. Descoperirea recenta a unui os metacarpian de acum 1,4 milioane de ani i-a facut pe oamenii de stiinta sa creada ca mainile noastre au evoluat cu mult inainte fata de cat se credea. Felul in care tii telefonul in mana spune multe despre personalitatea ta Mainile stramosilor nostri ar fi fost mult mai asemanatoare cu cele ale cimpanzeilor ...