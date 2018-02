De ce dormea Anda Andam dezbracata la Exatlon, desi stia ca era filmata! Vedeta a dezvaluit totul

Anda Adam

Anda Adam a avut parte de o experienta unica la Exatlon, la fel ca si ceilalti concurenti. Din pacate vedeta a fost eliminata dupa aproximativ o luna de zile, timp in care a trait momente grele, din cauza conditiilor. Vedeta a fost prima fata eliminata din echipa Faimosilor.

Andreea Mantea a incercat sa faca lumina la o intrebare ce a stat pe buzele tuturor. De ce Anda Adam aparea doar in cearceaf, stiind ca este fimata non stop.

"Eu am intrebat-o pe Anda cand s-a intors: 'femeie, de ce dormeai asa daca stiai ca esti filmata'", a spus Andreea Mantea. "Iar ea mi-a raspuns: 'Andreea, acolo nu aveam multe haine. Toate hainele erau ude si miroseau foarte urat. Le spalam eu, dar ploua intr-una si nu aveam cu ce sa ma imbrac'", a mai declarat bruneta.

Anda Adam s-a accidentat la genunchiul la care fusese operata in trecut, iar asta i-a pus capac. Vedeta s-a intors in tara, unde s-a reunit cu familia ei. Ea a povestit despre ceea ce se petrece in spatele camerelor de filmat. Sunt multe detalii pe care telespectatorii nici macar nu si le imagineaza.

„Aceasta competitie este extrem de dura si grea, nu este cum se vede la televizor. Fiecare detaliu conteaza extrem de tare in competitia asta. De cand m-am intors am auzit foarte multe variante. Este mult mai rau decat se vede la televizor. Noi avem o zona limitata in care stam, inconjurati de ung ard urias si eram paziti de oameni cu pusti. Acolo este un platou imens. Mancam exact ce z-a auzit. La 8 mancam un orez gol...Erau zile in care nu primeam fructe la pranz, primeam abia dupa 12 ore masa de seara. Seara aveam orez fiert cu linte sau naut. De dormit chiar acolo am dormit. Ion nu putea sa doarma noaptea, dar nu ne privea. Totul este extrem de strict acolo. Nu avem voie sa sti nici macar cat este ora. Nu aveau voie sa n e spuna cat este ceasul. Invatam sa citim ceasul dupa soare!”, a povestit Anda Adam.

