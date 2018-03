De ce e bine sa iei Spirulina si Chlorella - Suplimente fara egal pentru toata viata. Chiar si cosmonoautii le consuma

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Algele marine (in special cel raw si bio) sunt minunate “salate” de mare, cu proprietati fara egal: continutul mare de minerale si cei 18 aminoacizi (din cei 21 gasiti in natura), puterea mare de a elimina din organism metale grele s.a.m.d. Ele aduc echilibru in corp, chiar daca aveti o alimentatie traditionala, daca asteptati un copil sau alaptati sau chiar pentru copiii cu varsta peste sase luni. Un avantaj major este acela al unei detoxificari lente, ajuta in mod bland si natural ficatul si rinichii sa elimine toxinele din organism. Regleaza functiile tiroidei, ajuta la diminuarea nodulilor existenti. Chiar daca sunt adevarate miracole, foarte putine persoane stiu ca numai variantele raw si bio, cu peretii cel ...