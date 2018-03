De ce e bine sa mananci o banana la micul dejun

Banana google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Dintr-un mic dejun sanatos, nu au cum sa lipseasca proteinele, carbohidratii si grasimile sanatoase. Totusi, ce se intampla atunci cand esti la dieta si nu iti permiti sa faci tot felul de combinatii care ti-ar compromite silueta? Ai la indemana o alegere simpla si sanatoasa: banana. Afla cate beneficii are! Bogata in nutrimente Sursa de potasiu, magneziu, fibre si vitamine din complexul B, banana iti da energie pe parcursul unei zile si alunga pofta de mancare. In plus, nu vei mai simti nevoia de dulce, deoarece banana contine si zaharuri. O poti manca atat la micul dejun, cat si ca o gustare. Usor de digerat Exista un motiv pentru care medicii pediatri recomanda aces ...