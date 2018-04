De ce e trist si abatut Florin Calinescu in ultima perioada. Vin zile grele pentru marele actor roman

Din ce in ce mai abatut in ultima vreme, Florin Calinescu va traversa zilele acestea cea mai neagra perioada a sa din fiecare an. Se spune ca nu exista durere mai mare pentru un om, pe pamant, ca durerea resimtita de parintele care isi conduce copilul pe ultimul drum.

Zilele acestea, mai exact pe 23 aprilie, se vor implini 6 ani de la moartea fiului sau.

In primavara lui 2012, in cea de-a treia decada a lunii aprilie, Florin Calinescu a experimentat aceasta experienta dura, dupa ce Luca, fiul sau cel mic, a fost gasit mort in camera unui hotel din Praga.

Tanarul avea doar 24 de ani, era student la Universitatea “John Moores” din Liverpool, unde studia filmul si lucra ca asistent de productie la primul sau scurtmetraj. Cauzele mortii au ramas incerte pana in ziua de astazi, insa, atunci, multi au spus ca a fost vorba despre o sinucidere. Luca se pare ca suferea de depresie, afectiune cauzata de o medicatia anti-acnee.

Zilele acestea, mai exact pe 23 aprilie, se vor implini 6 ani de la moartea tulburatoare a fiului sau cel mic a lui Florin Calinescu. In mod normal, daca moartea ar fi survenit in conditii naturale, weekendul acesta, Florin Calinescu ar fi organizat parastas pentru fiul sau.

Durerea indragitului artist este cu atat mai mare cu cat, comemorarea fiului are loc cu 6 zile inainte de aniversarea sa. Astfel, de 6 ani, Florin Calinescu refuza sa-si sarbatoreasca ziua de nastere.

(Cum arata in iarna mormantul lui Luca - Foto - mai jos)

