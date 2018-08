De ce este bine sa consumam piersici

persici google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Nu mai este un secret pentru nimeni ca piersicile sunt foarte gustoase. Trebuie completata aceasta idee cu alte cateva inflormatii. Aceste fructe contin foarte multa apa, adica 95%, si mai sunt si foarte bune pentru sanatate. La inceput aceste fructe se cultivau doar in China, dar din fericire, despre ele s-a cunoscut si in restul lumii. Astfel ca acum ne putem si noi bucura de gustul, dar si de beneficiile pentru sanatate. Datorita acestor fructe minunate nu vei maisimti deshidratarea. De aceea ele se coc anume vara. Contin destul de putin zahar, dar si acizii organici se gasesc in piersice in cantitati normale. De exemplu, 100 de grame contin doar 40 de calorii. Din fericire le poti consuma si in salate sau ...