De ce este sanatos pentru parinți sa doarma cu copiii

Diferenta in ceea ce priveste modul in care sunt crescuti copiii in diferite familii si culturi este uimitoare. Americanii, la fel ca multi alti occidentali, isi culca copiii in locuri separate – o camera diferita, un pat diferit – crezand ca dormitul cu un nou-nascut este prea riscant. O mare parte din filosofia occidentala in […]