De ce evita Andreea Balan sa arate chipul fetitei sale. Abia dupa doi ani s-a aflat

Andreea Balan ii va serba ziua fetitei sale, Ella, pe data de 9 octombrie, atunci cand micuta va implini doi ani. Cu aceasta ocazie, artista a promis ca nu ii va mai ascunde chipul si, totodata, a explicat de ce a luat aceasta decizie radicala pana acum.

Andreea Balan, in varsta de 34 de ani, s-a casatorit cu George Burcea anul trecut, insa povestea lor de iubire a luat nastere in 2014, cei doi cunoscandu-se la filmarile unui videoclip de-al artistei. In urma cu doi ani au devenit parintii unei fetite, insa de fiecare data cand Andreea a postat o imagine cu micuta pe retelele de socializare, aceasta i-a ascuns chipul, astfel ca pana astazi fanii nu stiu cum arata Ella: „Urmeaza sa o arat. Nu am vrut, doi ani, sa o arat, pentru ca eu cred foarte mult in energii si ca oamenii emit niste ganduri negative, ganduri care pot ajunge la interlocutor si se pot materializa. Eu cred foarte mult in legea de atractie si cred ca ceea ce tu gandesti ar putea sa ti se indeplineasca, daca iti doresti cu adevarat si, inevitabil, si gandurile negative au aceeasi traiectorie. Atunci, am zis sa-mi protejez copilul, o perioada, de parerile oamenilor, pentru ca toti oamenii isi dau cu parerea si n-am vrut asta”, – a dezvaluit Andreea Balan.

Andreea Balan, alaturi de mama sa, bunica sa si de Ella

Totodata, Andreea Balan a vorbit si despre cel de-al doilea copil pe care si-l doreste cu ardoare: „Cand o sa vina, o sa vina. Nu mai am 20 de ani ca sa vina imediat. Lucram in acest sens si vedem cand o sa se intample. Eu tot mama de fetita ma vad. George vrea baiat, ca sa fie pereche”.

