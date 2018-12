De ce interzicerea masinilor diesel nu va rezolva problema poluarii

Diesel google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Masinile diesel au inceput sa fie considerate inamicul numarul 1 cand se vorbeste despre poluarea mediului, iar unele tari vor deja interzicerea acestora. Doar Germania a avut curajul sa-si puna in aplicare decizia, dar nu inseamna ca planeta va fi salvata. Nici pe plan local nu vor fi schimbari majore in bine. Nu se poate contesta faptul ca masinile diesel nu au un impact semnificativ asupra mediului. Din cauza numarului lor tot mai are, care a crescut in ultimii zece ani in Europa, autoturismele pe motorina, chiar si cele noi care, aparent, respecta normele de poluare, produc, la un loc, emisii poluante foarte toxice. Pana la impactul asupra mediului inconjurator, tu si noi, restul locuitorilor, suntem prim ...