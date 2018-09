De ce iti apar cosuri. Adevarul despre acnee si cauzele ei

Sigur ai auzit si tu ca ciocolata si prajelile iti provoaca cosuri. Din pacate, nu este atat de simplu. Acneea are cauze mult mai complicate si mai greu de rezolvat. Afla adevarul despre ele!



Crezi ca vei scapa de acnee si cosuri daca renunti la ciocolata si carne? Din pacate, tratamentul pentru acnee nu e chiar atat de simplu. Daca exista o legatura intre alimentatie si acnee, ciocolata nu este principalul vinovat. Iata care sunt cauzele reale ale acneei!



Acneea este rezultatul unei combinatii de factori - exces de sebum, exces de celule moarte si bacterii. Cosurile apar atunci cand foliculii pilosi (sau "porii", cum le spunem noi) se "infunda" cu un fel de dop format din sebum si celule moarte. Asa apar comedoanele, adica punctele albe si punctele negre, care sunt neplacute, dar mai putin vizibile.



Situatia se inrautateste atunci cand apar si bacteriile si se creaza o mica infectie. Foliculul "infundat" se inflameaza, ceea ce duce la inrosirea si umflarea zonei respective. Asa pot aparea papule, pustule, noduli sau chisturi.



Miturile despre acnee si cauzele ei

Unul din cele mai intalnite mituri despre acnee e legat de murdarie. Praful care se strange pe piele sau machiajul nu au nicio legatura cu acneea, deci degeaba te speli pe fata mai des, incercand sa scapi de cosuri. De fapt, spalarea tenului cu sapunuri dure sau cu scruburi nu face decat sa irite pielea, ducand la o productie si mai mare de sebum.



Un alt mit este cel legat de ciocolata si grasimi. Studiile au aratat ca ciocolata si grasimile nu au niciun efect asupra cosurilor. Acestea nu dispar daca renunti la ciocolata si nici nu se inrautatesc atunci cand mananci ciocolata sau prajeli.



Legatura dintre alimentatie si acnee

Totusi, unele studii au aratat ca s-au putea sa existe o legatura intre alimentatie si aparitie cosurilor. Alimentele care pot sa inrautateasca acneea sunt cele care iti ridica glicemia si contribuie la procesele inflamatorii. In aceasta categorie intra lactatele, mai ales laptele dulce, si toate alimentele bogate in carbohidrati, inclusiv cele pe care le consideram sanatoase, de exemplu cerealele integrale.

Grasimile sanatoase nu provoaca acnee, ba din contra, ele fac bine pielii si o ajuta sa se regenereze.



Alte cauze reale ale acneei

Daca legatura dintre acnee si dieta este inca destul de controversata, nu mai exista niciun dubiu prinvind legatura dintre activitatea hormonala si aparitia cosurilor. Hormonii, in special cei masculini duc la marirea glandelor sedacee si la un exces de sebum. Activitatea hormonala creste odata cu pubertatea, motiv pentru care acneea apare mai ales la adolescenti. Sarcina si contraceptivele orale pot si ele sa afecteze glandele sebacee.



O alta cauza cunoscuta de acnee este administrarea de medicamente, cum sunt corticosteroizii sau hormonii masculini.

