De ce lesina italienii de ras cand aterizeaza pe Otopeni

Otopeni google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Asa cum romanii au descoperit o localitate croata al carei nume unii se rusineaza sa-i pronunte numele, desi parca protestele recente au eliminat aceasta jena, exista locuri in lumea larga a caror denumire are alte intelesuri decat pentru bastinasi. Asa ca, la zborul catre Bucuresti cu o companie aviatica italiana, e foarte posibil sa asistati la amuzamentul cetatenilor peninsulari, in momentul in care este anuntata destinatia - aeroportul ”Henri Coanda” Bucuresti-Otopeni... Si asta pentru ca romanescul Otopeni suna identic cu ”otto peni”, care in italiana inseamna ”opt penisuri”. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. ...