De ce merita sa va faceti cumparaturile in perioada Black Friday

PlusInfo: Ce sta in spatele suspendarii lui O. Teodorescu de la Realitatea TV "Fanii Realitatea TV merită să cunoască adevărul. Sper să aibă și puterea să-l accepte...." scrie jurnalistul Alexandru Căutiş, El prezintă o serie de detalii despre unele legături pe care Oreste Teodorescu le-ar fi avut cu un politician implicat în Citește mai departe...

Dragnea castiga impotriva Inaltei Curti: Noul complet de 5 judecatori anulat. Activitatea ICCJ, aruncata in aer Curtea de Apel Bucuresti a admis, vineri, solicitarile facute de Liviu Dragnea si a anulat si suspendat decizia Colegiului de Conducere de la Inalta Curte in baza careia s-au tras la sorti completurile de 5 judecatori.

BREAKING NEWS: Dragnea caștiga timp in dosarul ”Bombonica”. Tragerea la sorți pentru completul de 5, suspendata Liviu Dragnea a reușit o victorie de etapă în dosarul ”Bombonica”, după ce Curtea de Apel a suspendat tragerea la sorți pentru completurile de cinci de la Înalta Curte, anunță Realitatea TV. Citește mai departe...

Simona Halep, despre cel mai greu moment din cariera: "Am suferit mult" Simona Halep a primit, vineri, titlul de Doctor Honoris Causa din partea Universitatii de Vest din Timisoara si a vorbit despre cele mai importante, dar si cele mai grele momente din cariera sa.

Black Friday Altex - Ofertele cele mai avantajoase de televizoare si telefoane mobile Altex are un puternic magazin online cu o multime de promotii interesante pentru categorii de produse diverse si foarte diferite. Am aruncat o privire printre acestea si am selectat cele mai importante promotii ale saptamanii. Citește mai departe...

VICTORIE de etapa pentru Liviu Dragnea: Curtea de Apel a DECIS Curtea de Apel Bucureşti i-a dat dreptate lui Liviu Dragnea pe solicitarea privind felul în care a fost întocmit complet ...

Doua dintre surorile Kardashian, pe podium in topul celor mai puternici influenceri din moda in 2018! Unde s-a clasat Meghan Markle Kylie Jenner și Kim Kardashian, două dintre celebrele surori din America, sunt pe podium în topul celor mai puternici influenceri din modă în 2018. Fanii lui Meghan Markle s-au bucurat enorm când au văzut pe ce loc s-a clasat soția Prințului Harry. Platforma Lyst, specializată în căutări legate de domeniul modei, a făcut public topul […] The post Două dintre surorile Kardashian, pe podium în topul celor mai puternici influenceri din modă în 2018! Unde s-a clasat Meghan Markle appeared first on Cancan.ro.

Klaus Iohannis va merge duminica la Bruxelles: care este MOTIVUL Președintele Klaus Iohannis va participa, duminică, la reuniunea extraordinară a Consiliului European de la Bruxelles. O ...

Michael Schumacher, revenire miraculoasa! Anunț incredibil despre starea pilotului de Formula 1 După tot felul de zvonuri privind starea de sănătate a lui Michael Schumacher, un prieten apropiat al fostului pilot face un anunț extraordinar despre starea lui. „Se poate ca Michael să își revină, să se întoarcă complet refacut„, spune prietenul bun al fiului lui Schumacher, pilotul danez Nicklas Nielsen. Acesta are o relatie apropiata de […] The post Michael Schumacher, revenire miraculoasă! Anunț incredibil despre starea pilotului de Formula 1 appeared first on Cancan.ro.