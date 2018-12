De ce noi, romanii, nu putem sa ne bucuram impreuna? Nu mai stim sa vedem din svaiter cascavalul Interviu cu Dan C. Mihailescu

Nicaieri nu se vede mai bine cum a trecut o natiune prin istorie decat in felul in care stie sa se bucure colectiv, asa cum si in cazul biografiei individuale este esential cum anume iesi dintr-o incercare grea. Or, spune Dan C. Mihailescu, tocmai bucuria impreuna nu pare a sta in firea romanilor, mai degraba aplecati catre exaltarea suferintei, a negativului, o voluptate a raului care inregistreaza sirul lung al generatiilor ratate.