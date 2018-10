De ce nu a luat-o Adrian Alexandrov de sotie pe Elena Udrea? Care sunt de fapt motivele pentru care cei doi nu sunt casatoriti

Adrian Alexandrov si Elena Udrea formeaza un cuplu, ei au impreuna si o fetita, nascuta in Costa Rica in urma cu doua saptamani. Cei doi nu sunt insa casatoriti.

Desi si-au afirmat mereu dragostea, au impreuna si un copil, nu s-a vorbit despre casatoria Elenei Udrea cu Adrian Alexandrov. Daca inainte ca Elena Udrea sa plece in Costa Rica, unde a cerut statut de refugiat politic, apropiatii lui Adrian Alexandrov marturiseau ca motivul pentru care cei doi nu se casatoresc este legat de situatia juridica a Elenei Udrea, ajunsa in tara din America Latina, situatia nu s-a schimbat.

De ce Elena Udrea nu e sotia lui Adrian Alexandrov?Anul trecut, apropiatii lui Alexandrov marturiseau ca de fiecare data cand il intrebau pe tanar cand ii invita la nunta, acesta le spunea transant ca va astepta pana cand Elena Udrea va incheia socotelile cu justitia, referindu-se la sechestrul pe care aceasta il are pus pe avere si ca in eventualitatea unui mariaj exista probabilitatea ca si averea sau veniturile lui sa fie atent monitorizate de oamenii legii.

Ajunsa in Costa Rica, la inceputul acestui an, problema casatoriei s-a pus si mai putin, asta desi Adrian Alexandrov a facut dese drumuri peste ocean, iar Elena Udrea a ramas insarcinata, e adevarat ca prin fertilizare in vitro, iar in urma cu doua saptamani a si nascut o fetita.

Adrian Alexandrov si Elena Udrea nu sunt casatoriti! Cei doi se afla acum in Costa Rica

Problema casatoriei dintre Elena Udrea si Adrian Alexandrov nu s-a mai pus si pentru ca, asa cum s-a speculat in ultimele zile, dupa ce Elena Udrea a fost retinuta, printre motivele care ar fi dus la impiedicarea extradarii ei ar fi fost si casatoria cu un cetatean costarican. Era doar o idee, in enumerarea de motive a sefului Interpol din Costa Rica, atunci cand a vorbit despre retinerea si apoi arestarea celor doua romance, Elena Udrea si Alina Bica.

Insa, imediat dupa declaratiile reprezentantului Interpol, avocatul din Romania al Elenei Udrea a spus: ”Am auzit o varianta cum ca impediment la extradare ar fi daca ar exista un copil cu tata din Costa Rica. Sunt chestiuni de nuanta care vor fi analizate. Analiza se va face pe ansamblul tuturor ce vor fi facute pe dosarul de extradare din Costa Rica”, a declarat avocatul Elenei Udrea, Veronel Radulescu, citat de stiripesurse.ro

