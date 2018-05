De ce nu l-a ales Tudorel Toader pe Daniel Horodniceanu la conducerea DIICOT: "Avem dosare la urmarire penala de 11 ani, neterminat?"

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a explicat, marti, care au fost motivele pentru care l-a propus pe Oliver-Felix Banila la conducerea DIICOT, in detrimentul actualului sef al institutiei, Daniel Horodniceanu, spunand ca a analizat activitatea desfasurata de cei doi candidati, dupa care a tras linie si a anuntat propunerea sa. Tudorel Toader a declarat, marti, in cadrul unei conferinte de presa sustinute la Constanta, ca in momentul in care a declansat procedura de selectie pentru conducerea DIICOT a cerut sa vina toti cei care indeplinesc conditiile legale si isi doresc sefia institutiei respective. “Eu am trimis scrisoarea catre procurorul general al republicii cand am declansat procedura de selectie, rugandu-l sa a ...