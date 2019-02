ochi inchisi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Pentru o fiinta umana, este imposibil de a merge in linie dreapta, fara a avea o referinta sau un punct fix la orizont. Ba mai mult, un om legat la ochi se va invarti in cercuri de diferite marimi. Oamenii de stiinta au realizat mai multe experimente menite sa studieze efectul si au descoperit ca daca cerul este mai intunecat, oamenii deviaza mai repede de la traseu. Unii cercetatori cred ca lipsa de orientare are legatura cu emisferele creierului, in timp ce altii cred ca este din cauza faptului ca avem un picior mai mic si nu putem compensa diferenta de marime cu ochii inchisi. Totusi, in ciuda faptului ca tot mai multi oameni se intreaba de ce nu putem merge in linie dreapta cu ochii inchisi, nimeni n ...