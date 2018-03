De ce nu se INVESTESTE in CERCETAREA si INOVAREA din ROMANIA si cum sunt ALUNGATI tinerii capabili! Aceste teme GRAVE au fost dezbatute la BZI LIVE cu unul dintre cei mai activi si ingeniosi profesori de la UAIC - GALERIE FOTO, VIDEO  

BZI LIVE 3 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Vineri, 23 martie 2018, de la ora 15.00 in Studioul BZI LIVE a ajuns unul dintre cei mai incisivi, speciali, valorosi si "trasniti" profesori si cercetatori de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza - UAIC din Iasi - prof. univ. dr. Gabi DROCHIOIU - Facultatea de Chimie! • Acesta a fost prezent la o valoroasa emisiune - dialog alaturi cu unul dintre tineri capabili, care au studiat inclusiv in Statele Unite ale Americii - SUA anume lect. univ. dr. Brindusa Alina Petre pe care o coordoneaza si o sustine pentru a face cercetare la cel mai inalt nivel • Au fost abordate tematici ce tin de finantarea CERCETARII si INOVARII in Romania, crizele si problemele invatamantului superior rom ...