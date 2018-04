De ce nu se prinde leusteanul? 9 secrete pe care sa le inveti de la gradinarii profesionisti 4 zile ago

Ne-am gandit ca ar fi utile cateva sfaturi care sa te ajute sa rezolvi problema cand nu se prinde leusteanul.

– In primul rand, trebuie spus ca leusteanul este o planta solida, robusta, perena care nu are inamici naturali si care se poate dezvolta spectaculos, daca reusesti si depasesti dificultatea de a prinde leusteanul.

Iata care sunt problemele si cele mai bune sfaturi pentru a prinde leusteanul.

– Cumpara seminte de la producatori de incredere.

Leusteanul din seminte se prinde mai bine si mai sanatos decat transplantarea unei radacini care se compromite foarte usor dupa ce este scoasa din pamant.

– Planteaza semintele intr-o jardiniera in casa. Tine semintele in apa pentru doua-trei ore inainte de a le semana si cerne pamantul inainte de semanare.

– O buna solutie pentru a prinde leusteanul este sa folosesti pamant de gradina amestecat cu pamant de flori. Leusteanul nu suporta pamantul lutos si nici pe cel calcaros, avand intotdeauna nevoie de pamant care sa dreneze bine apa si ceva mai tasat. Aceasta este una din conditiile esentiale pentru a prinde leusteanul.

– Un alt secret pentru a prinde leusteanul este acela al momentului in care alegi se semeni semintele. Ori toamna, de la finele lui octombrie, pana la mijlocul lui noiembrie, ori primavara in martie, dar pana la jumatatea lunii.

– Leusteanul este o planta solida si rezistenta la maturitate,

dar in primele luni de vegetatie este delicat si sensibil asa ca daca il sadesti in gradina protejeaza plantele mici cu o folie de plastic sau cu un clopot de sticla, in fiecare noapte pana la finele lui aprilie. Este un bun truc care te va ajuta sa prinzi leusteanul.

– Unul din detaliile de care trebuie tinut cont pentru a creste frumos leusteanul este gradul de insolatie la care acesta este supus.

Leusteanul are nevoie de soare, dar prefera lumina de dimineata si lumina indirecta, fiind mai bine adaptat pentru zonele umbrite si mai umede ale gradinii.

– Transplantarea radacinii intr-un loc foarte insorit poate sa fie fatala leusteanului care are nevoie de ventilatie buna si trebuie ferit de actiunea soarelui de la amiaza.

Nu-l planta langa ziduri, langa pereti. Cel mai bun loc pentru a se prinde leusteanul este sub copacii cu umbra rara, in zonele umbrite sau la marginea gradinii in locurile mai joase.

– Recoltarea nu se face niciodata mai devreme de 6-8 luni de la rasarire si trebuie facuta cu multa economie in primul an de viata.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.