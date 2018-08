De ce NU se spune „La mulți ani” pe 15 august celor care poarta numele Sfintei Maria. E mare pacat!

Extaz in lumea interlopa din Iași. Locotenentul Cordunenilor a fost eliberat, insa cu o condiție Sportivul Claudiu Petrovici, acuzat că ar fi aruncat cu sticle incendiare înspre casa familiei Constantin, a fost eliberat din arest după doar câteva zile în care a fost închis. Cancan a aflat cu cine din familia Corduneanu a ținut legătura Petrovici, înainte de a porni un război în lumea interlopă. Claudiu Petrovici (42 de ani), […] The post Extaz în lumea interlopă din Iași. Locotenentul Cordunenilor a fost eliberat, însă cu o condiție appeared first on Cancan.ro.

Ce artiști canta la Cerbul de Aur 2018 Cerbul de Aur a ajuns în 2018 la cea de-a XVIII-a ediție, iar pe scena de la Brașov vor urca artiști de renume din industria muzicală românească. La 50 de ani de la prima ediție, spectatorii din Piața Sfatului și telespectatorii televiziunii publice vor urmări vocile momentului din România pe scena Festivalului. Din 29 august, pe […] The post Ce artiști cântă la Cerbul de Aur 2018 appeared first on Cancan.ro.

Remus Borza ia la bani marunți Guvernul: a desființat bilanțul care pretinde ca „economia duduie” Premierul României, Viorica Dăncilă, a prezentat recent bilanțul guvernării susținute de coaliția PSD-ALDE. Conform spus ...

Protestele diasporei, ecou la Bruxelles. Mircea Diaconu: Ne apropiem de forme de anarhism EXCLUSIV În contextul mitingului de protest, din data de 10 august, desfășurat în Capitală, redacția PSnews.ro l-a contactat pe a ...

Anamaria Prodan, marturisiri emoționante! ”Cand mi se face dor de mama, ascult melodiile ei” Anamaria Prodan încearcă să își revină după pierderea tragică mamei sale, cumoscuta interpretă de muzică populară, Ioana Prodan.(CITEȘTE ȘI: ANAMARIA PRODAN, DEZVĂLUIRI LA 4 LUNI DE CÂND MAMA EI S-A STINS DIN VIAȚĂ: “A AFLAT FOARTE TÂRZIU ADEVĂRUL DESPRE STAREA EI“) Anamaria Prodan a declarat pentru dcnews.ro că moartea mamei sale i-a lăsat un gol imens în […] The post Anamaria Prodan, mărturisiri emoționante! ”Când mi se face dor de mama, ascult melodiile ei” appeared first on Cancan.ro.

Realitatea TV a fost cel mai urmărit canal de ştiri în ultimele trei zile Realitatea TV a fost postul a avut cea mai bună audienţă pe publicul comercial 18-49 de ani dintre toate staţiile de ştiri. În aproape toate intervalele.

Adevarul despre imaginea cu Andra in care i se vad zonele intime Andra este una dintre cele mai populare și îndrăgite artiste din România, atât pentru cariera impresionantă pe care și-a construit-o de-a lungul timpului, cât și pentru familia frumoasă pe care o are împreună cu soțul ei, Cătălin Măruță, și cei doi copii ai lor, David și Eva. În toți acești ani, Andra a stat departe […] The post Adevărul despre imaginea cu Andra în care i se văd zonele intime appeared first on Cancan.ro.

Cinci persoane, dintre care doi copii, au fost ranite dupa ce masina lor a intrat intr-un cap de pod Cinci persoane, între care doi copii de 11 şi 12 ani, au fost rănite luni, după ce maşina în care se aflau a intrat într-un cap de pod, pe un drum judeţean din Tulcea. Femeia aflată la volanul maşinii avea ”preocupări de natură a-i distrage atenţia”, spun poliţiştii.

Carmen Dan a ajuns la sediul Guvernului, unde se afla si Viorica Dancila. Fifor si Stanescu au plecat de la Palatul Victoria Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a ajuns luni, la prânz, la sediul Guvernului, acolo unde se află şi premierul Viorica Dăncilă. Pe agenda oficială a premierului nu figurează nicio întâlnire cu miniştrii.