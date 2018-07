barfa

Nu toata lumea isi face prieteni usor, dar fiecare zodie ar trebui sa stie care sunt trasaturile care o fac neprietenoasa. Vezi de ce nu te plac oamenii, in functie de zodie.



Berbec

Berbecii sunt celebri pentru incapatanarea lor si bineinteles ca de asta pot enerva unii oameni. Daca observi ca cineva nu prea te place, poti sa fii sigura ca felul in care iti impui ideile si parerile poate fi cauza. Daca ai mai lasa oamenii sa nu-ti dea mereu dreptate, sau daca ai accepta ca altcineva poate sa aiba argumente valide, poate ai avea de castigat.

Taur

Taurii sunt atat de anxiosi de fel, incat nu au rabdare cu nimeni si nimic. Daca vrei sa torturezi un taur, il pui sa stea la o coada, sa astepte un verdict, sau o solutionare la o institutie de stat. In rest, in interactiunile cu oamenii, starea de continua miscare si agitatie poate fi obositoare pentur unii oameni.

Gemeni

Gemenii par foarte simpatici si usor de placut, sau chiar iubit. Dar, dupa ce incepi sa ii cunosti mai bine, afli destul de repede ca nu tot ce spun ei este adevarat, ca nu tot ce iti imaginezi este ideea ta si ca nu tot ce zboara se mananca. Daca cineva nu place un nativ din gemeni, o face pentru ca acestia mint si manipuleaza asa cum altii respira.

Rac

Racii sunt foarte timizi si uneori chiar pusi pe distractie. Daca cineva nu ii are la inima, este pentru ca dau adesea inapoi si renunta la planuri care le par imposibile, sau pentru ca sunt lasi in general si zgarciti. Pe cat de sentimentali, pe atat de chibzuiti, racii nu arunca nimic si nu lasa nimic la voia intamplarii, asa ca orice idee buna poate fi demoralizata de un nativ al acestei zodii.

Leu

Leii au multe defecte, dar cel mai grav este ca nu iubesc pe nimeni atat de tare ca pe ei insisi. In afaceri, aceasta trasatura de caracter ii poate ajuta sa faca bani si sa ajunga departe, dar in viata persoanla sau in iubire, le poate aduce numai probleme. Cum sa placi un om care se va pune mereu pe el pe primul loc? Ce te faci cand vrei sa te iubeasca? Sau cand vrei sa aveti copii?

Fecioara

Fecioarele sunt celebre pentru cat de creative sunt cand se vaita. Se plang de orice, de la calitatea apei de la robinet, la gustul lipsit de sare al mancarii, sau chiar la performantele modeste in pat ale partenerului. Cum sa placi mult timp pe cineva care te critica tot timpul si care e vesnic nemultumit?

Balanta

Balantele sunt atat de nehotarate si timide, incat pot enerva pe oricine. Daca abia ai cunoscut o balanta, sa nu te mire nesiguranta si ezitarile, sunt ceva absolut normal pentru ele. Daca este ceva care enerveaza la balante, atunci este vorba despre faptul ca niciodata nu aleg ceva din prima. Daca le intrebi daca sunt sigure pe decizia lor, vor ezita, vor da inapoi, apoi inainte, apoi se vor razgandi de cateva ori.

Scorpion

Scorpionii sunt o zodie destul de dificila cand vine vorba de oameni si de relatii interumane. Daca vrei sa intri pe sub pielea unui scorpion, trebuie doar sa fii om serios si sa nu te tii de glume, dar daca nu-ti place un scorpion, atunci poate ca te deranjeaza senzualitatea lor. Scorpionii au tendinta sa para prea sexy, in situatii nepotrivite si flirteaza cu cine nu trebuie, cand nu trebuie.

Sagetator

Sagetatorii sunt foarte activi si plini de energie. In general, aceasta pofta de viata este contagioasa si binevenita, dar poate deveni obositoare pe termen lung. Daca iubesti un sagetator, exista sanse mari sa te saturi de aventuri, de idei nastrusnice pentru weekend si de vacante scumpe in locuri exotice.

Capricorn

Capricornii sunt exact opusul sagetatorilor. Daca altii prefera sa iasa in oras, sa mearga in excursii, sau sa danseze pana in zori, capricornul va fi cel care vrea sa ramana acasa. Pentru ca este workoholic, capricornul vrea mereu sa se odihneasca, sa faca economie de bani si de timp liber. Daca cineva nu-l place pe capricorn, este pentru ca vrea mereu sa munceasca si rar sa se distreze.

Varsator

Varsatorii sunt foarte zapaciti si asta poate irita anumite persoane. Daca ai impresia ca ai facut un varsator sa stea locului, te inseli amarnic. Nu numai ca se plictisesc repede si sunt agitati, dar au si mintea mereu in alta parte si un nativ dintr-o zodie foarte organizata ar putea sa nu placa deloc flusturaticul varastor.

Pesti

Nativii din pesti au un singur pacat major, care ii face greu de placut de anumite persoane, mai energice: sunt firavi si dau impresia unei delicateti bolnavicioase. Daca vrei sa pui la cale o excursie de grup, nu o sa apelezi niciodata la nativul din pesti sa se ocupe de organizare. Asta ii poate supara pe unii pesti, care vor mereu sa arate ca sunt demni de incredere, dar zodia lor este una delicata si visatoare, nu energica si pusa pe fapte mari.

