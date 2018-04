somn canapea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ca sa economisesti spatiu in apartamentul tau cu siguranta ai ales o canapea extensibila. Din pacate, doresc sa te anunt ca nu a fost cea mai buna idee. Dormitul pe canapea nu este cel mai sanatos lucru. De ce nu trebuie sa dormi pe canapea aterialele din care sunt facute canapelele nu sunt destinate somnului Canapelele, pentru o rezistenta mai mare si pentru suportul necesare utilizarii in pozitia de sezut, au la baza spuma de poliuretan. Aceasta este necesara pentru ca rezista la asezarea unor obiecte grele pentru mai mult timp in acelasi loc. Astfel dormitul pe canapea nu ofera suportul necesar pentru pozitia intinsa a corpului. Care este legatura dintre diabet si tulburarile de somn? Can ...