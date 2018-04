De ce nu vrea Carmen Bruma sa se marite cu Mircea Badea! Prezentatorul a cerut-o de mai multe ori in casatorie

Carmen Bruma si Mircea Badea sunt impreuna de aproape 18 ani si toata lumea se intreaba daca la un moment dat va exista si o nunta. In 2014, cei doi au devenit parintii unui baietel, pe nume Vlad. Cu toate acestea, nu au ajuns niciodata la altar. Despre motivele pentru care casatoria nu a avut loc, Carmen a vorbit recent intr-o revista.

Carmen Bruma nu are de gand sa se casatoreasca cu Mircea Badea. Ea considera ca astfel de formalitati nu sunt necesare si ca un cuplu sudat nu are nevoie de acte pentru a-si demonstra loialitatea. Mai mult, vedeta a dezvaluit ca prezentatorul de la Antena 3 a cerut-o in casatorie de mai multe ori.

„Longevitatea in cuplu nu are legatura cu niste simple formalitati. Sunt suficient de multe acte in viata mea in acest moment”, a declarat Carmen Bruma in revista Taifasuri.

Intrebata daca a existat o cerere in casatorie, ea a explicat: „Da, Mircea a povestit public asta in repetate randuri. Si-am primit toate inelele pe care mi le-am dorit”.

Cum vede Carmen Bruma nunta perfecta

Chiar daca nu are planuri pentru casatorie, Carmen Bruma a vorbit despre cum vede ea nunta perfecta: „Cred ca ar fi o una restransa si fara multe formalitati”.

