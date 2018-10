De ce sa nu plantezi niciodata un brad in curte. Este mai rau decat crezi

Brad in curte google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sa plantezi un brad in curte este extrem de rau si aduce mare ghinion. In Moldova, se spune ca daca plantezi un brad in curte, moare cineva din familie. Citeste si: Care sunt superstitiile care-i mai sperie pe romani. Unele dintre ele s-au raspandit si in mediul urban In Muntenia, exista superstitia ca bradul plantat in gradina casei aduce ghinion in familie. De asemenea, batranii spun ca nu este deloc bine ca o familie sa planteze in brad in curte deoarece, mai devreme sau mai tarziu, se va destrama. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. brad ghini ...