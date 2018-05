De ce se indeparteaza PNL de guvernare și de Klaus Iohannis (Comentariu)

E forfotă mare la PNL. Voci de la vârful conducerii liberale ne anunță că lungul șir de gafe ale partidului, în relatia cu Președintele României, au afectat relația, mai ales că lupta pentru 2019 a început deja, iar acesta se simte singur în lupta cu Dragnea si PSD.

Liberalii fierb la foc mic, iar focul pare întreținut, voit sau nu, chiar de liderul acestora.

Ultima gafă a lui Ludovic Orban, ales președinte cu un scor uriaș în urmă cu mai puțin de un an, în detrimentul lui Cristian Bușoi, pare să fi declanșat un adevărat tzunami în partid.

Rând pe rând, apropiații sau susținătorii săi, precum Ilie Bolojan sau Alina Gorghiu, s-au dezis de inițiativa denunțului depus la Parchet împotriva Premierului Dăncilă. Nu mai vorbim de liberali precum Viorel Cataramă, care s-au manifestat mult mai vocal pe temă.

Liderii PNL au fost întâi dezamăgiți de ratarea oportunității la debarcarea lui Grindeanu, respectiv Tudose.

"Nu doar că nu am propus un candidat, având practic pe tavă guvernarea, în două rânduri consecutiv, dar am anulat orice dialog cu forțele parlamentare ce aveau potențial: întâi UDMR, apoi ALDE. Iar până la parlamentarele din 2020 mai sunt doi ani și jumătate, de opoziție grea. De ce ne-ar mai ajuta Iohannis, dacă noi așteptăm ca el să ne facă toată treaba?" oftează un important vicepreședinte regional al PNL.

Mai mult, atât vechii PNLiști, cât și vechii PDLiști, nu vor să câștige la masa verde. De aici și spaima multora dintre ei, că astfel de acțiuni îi îndepărtează continuu atât de potențialul accederii la guvernare, cât și de unica lor locomotivă, Președintele României.

Cert este că surse din interiorul PNL ne anunță importante mișcări de trupe în partid, mai ales că momentul plângerii penale pare să fi fost ultima picătură pe care liderii naționali și județeni au putut-o accepta.

Mai mulți parlamentari ne-au relatat atmosfera apăsătoare din partid. Pe lângă greutățile opoziției și lipsa resurselor, liberalii din teritoriu se plâng de greșelile neprovocate care îi afectează.

Și nu putem să nu le dăm dreptate. Dacă la vârful partidului, scandalul "decrețeilor" provocat de pupila lui Orban, Mara Mareș, a fost ținut sub control, aflăm că vineri, a doua zi după depunerea denunțului de către liderul PNL, majoritatea comunicatorilor partidului au refuzat să meargă la emisiuni televizate, pentru a nu fi obligati să apere sau să susțină gestul lui Orban.

Iar blocajul care pare să exaspereze cel mai mult pe liberali ține de incapacitatea lui Orban de a crea o masă critică în Parlament, prin care să intre la guvernare.

"In condițiile în care majoritatea clasei politice, mai ales parlamentarii, a fost principala victimă a denunțurilor si denunțătorilor din ultimii ani, faptul că un președinte de partid apelează la plângeri penale scade considerabil capacitatea de negociere a unei noi majorități" se plânge un important vicepreședinte național al PNL.

"Gestul lui Ludovic l-a lāsat într-un grosolan offside pe Președintele Iohannis, care nu ne mai poate gira, mai ales la cele 20 de procente pe care le avem" întărește un vechi parlamentar PNL.

Au rămas mai puțin de 18 luni până la o bătălie extrem de importantă, cea a prezidențialelor, iar PNL nu dă vreun semn că poate contribui decisiv la victoria actualului Presedinte, pentru un al doilea mandat.

"Dacă pierdem prezidențialele, rămânem în opoziție cel puțin până în 2024. Iar cum merg lucrurile acum, nu prea avem motive de optimism" precizează un parlamentar, președinte al unei filiale din Moldova.