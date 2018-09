De ce se usuca muscata din geam? Iata doua lucruri la care probabil nu v-ati gandit inca!

Muscata se uda de sus, prin turnarea apei direct in ghiveci. Niciodata nu udati Muscata in farfurioara, adica de jos in sus. Apa statuta favorizeaza aparitia mai multor boli si poate duce la putrezirea radacinilor. De aceea este absolut necesar ca dupa ce apa s-a scurs din ghiveci sa goliti farfurioara.

Niciodata nu pulverizati Muscata si nici nu o udati pe frunze pentru ca se pateaza. Nici petalele florilor nu trebuie udate niciodata pentru ca pot putrezi daca apa ramane mult timp pe ele. Muscata face parte din categoria plantelor care nu suporta umezeala. Un aspect important de care trebuie sa tineti cont este acela ca apa trebuie distribuita in mod egal pe suprafata pamantului. Nu o faceti dintr-odata, ci in doua sau chiar trei reprize, daca ghiveciul este mai mare. Asteptati cateva minute in reprizele de udare pentru a permite apei sa se scurga. In caz contrar, adica daca turnati toata apa o data, radacinile nu vor putea fi hranite pentru ca apa se scurge repede.

Foarte important este ca substratul sa ramana aerat. De aceea, de doua ori pe luna trebuie sa afanati pamantul. Folositi betisorul de plantare sau orice alt obiect ascutit. Aveti grija sa nu raniti radacinile. Calitatea apei pe care o folositi este foarte importanta. Asa cum deja stiti, cea mai buna este apa de ploaie, dar cum nu e totdeauna la indemana, cel mai des suntem obligati sa folosim apa de la robinet. Doua aspecte trebuie sa aveti in vedere in acest caz.

Unu: e absolut necesar sa lasati cel putin 24 de ore vasul cu apa descoperit inainte sa o folositi pentru a se elimina clorul si alti dezintectanti. In caz contrar pe suprafata pamantului va aparea curand o crusta alba. Depunerea calcarului pe sol determina cresterea valorii pH-ului si atunci trebuie sa interveniti prin schimbarea stratului afectat.

Doi: nu udati niciodata planta cu apa rece pentru ca riscati sa o omorati mai ales in zilele caniculare. Apa trebuie sa aiba aceeasi temperatura ca mediul ambiant.

Nici apa filtrata nu este forte buna pentru ca e lipsita de minerale de care planta are nevoie. Pentru a fi siguri ca apa cu care udati nu face mai mult rau decat bine, cel mai sigur este sa o fierbeti si sa o folositi dupa o zi.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.