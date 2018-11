De ce se vand clementinele cu tot cu frunze. S-a aflat secretul comerciantilor

Clementine google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Clementinele nu sunt apreciate doar pentru gustul si savoarea lor, dar si pentru vitaminele pe care acestea le contin. Un lucru de remarcat este faptul ca aceste fructe au in compozitia lor putine calorii, circa 46 la 100 de grame de fruct. Sunt ideale pentru dieta, deoarece doua clementine se incadreaza la cifra de 60 de calorii, ceea ce reprezinta un lucru important pentru persoanele care urmeaza o dieta. Contin foarte multa vitamina C si de aceea foarte utila in special in perioada rece a anului. De asemenea mai contin magneziu si fier, care mentin functionarea in conditii normale a sistemului muscular si nervos. Clementinele sunt formate din 86% apa, sunt bogate in potasiu si calciu. De asemenea cont ...