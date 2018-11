De ce simt romanii teama si neincredere fata de Rusia lui Putin

Romania se afla intre primele tari ai caror cetateni sunt atacati cu virusi de mobil Romania se claseaza pe locul 10 in topul tarilor cu cel mai mare procent de utilizatori atacati cu troieni pentru mobil, respectiv 0,8% din total, si pe pozitia 13 in Top 20 al statelor cu cel mai mare risc de infectare online pentru utilizatori, arata rezultatele unui raport publicat de Kaspersky L ...

Cum se aud clopotele de la Catedrala Mantuirii Neamului? AUDIO Unul dintre cele mai mari clopote suspendate din bisericile europene se va auzi duminică, atunci când va fi sfinţită Catedrala Mântuirii Neamului. Citește mai departe...

SUA, acord cu Mexicul pentru procesarea migranților ajunși la granița de sud Preşedintele american Donald Trump spune că migranţii care aşteaptă la graniţa de sud a SUA în Mexic nu vor primi permisiunea de a intra în SUA până când cererile lor de azil nu vor fi procesate acolo, după apariţia unor Citește mai departe...

Sediul unei televiziuni din Romania, spart de hoți! E incredibil ce au furat Sediul postului de televiziune Dunărea TV a fost spart în cursul nopții de vineri spre sâmbătă. Hoții au furat mai multe laptop-uri și o șurubelniță electrică. Din fericire, infractorii au fost prinși la doar câteva ore distanță după furt. Polițiștii din Cernavodă au fost sesizați, sâmbătă dimineață, în jurul orei 8,30, că sediul televiziunii din […] The post Sediul unei televiziuni din România, spart de hoți! E incredibil ce au furat appeared first on Cancan.ro.

Scrisoarea Theresei May catre britanici in pragul desparțirii de UE Şefa guvernului de la Londra, Theresa May, a adresat duminică naţiunii o scrisoare în care se angajează să lucreze "trup şi suflet" pentru acordul său privind Brexit, odată ce documentul va fi aprobat de liderii Uniunii Europene în acest Citește mai departe...

Cum a scapat de amenda o femeie din Ploiești, prinsa fara bilet in autobuz O femeie în vârstă de 47 de ani, originară din Ploiești, a fost prinsă fără bilet pe traseul 40 de controlori. Ca să scape de sancțiunea financiară, aceasta a prezentat o legitimație mai veche, cu datele de identificare ale unei persoane decedate. În loc să plătească o amendă de 25 de lei, aceasta riscă acum […] The post Cum a scăpat de amendă o femeie din Ploiești, prinsă fără bilet în autobuz appeared first on Cancan.ro.

ANM a schimbat din nou prognoza. Cum va fi vremea in luna decembrie Meteorologii anunţă o iarnă capricioasă, cu episoade de viscol şi ger, deşi este prematur pentru o prognoză exactă a anotimpului friguros. ”E greu să spunem. Cu zece zile înainte, vom spune dacă vom avea zăpadă. În 2017, pe 24 decembrie aveam peste 20 de grade, pe 25 deja se schimbase vremea, iar pe 29 cod […] The post ANM a schimbat din nou prognoza. Cum va fi vremea în luna decembrie appeared first on Cancan.ro.

Gabriela Cristea e insarcinata in 5 luni, dar surpriza! Cum arata burtica ei Gabriela Cristea este însărcinată este din nou însărcinată, iar anul viitor va deveni mămică pentru a doua oară. Chiar dacă este gravidă în cinci luni, prezentatoarea TV are o siluetă de invidiat. Este super-sexy, fapt pe care l-a demonstrat la ziua de naștere a Cristinei Șișcanu, cu care este bună prietenă. Cristina Șișcanu a organizat […] The post Gabriela Cristea e însărcinată în 5 luni, dar surpriză! Cum arată burtica ei appeared first on Cancan.ro.

Aproximativ 30.000 de persoane si 2000 de invitati asista la slujba de sfintire a Catedralei Mantuirii Neamului Aproximativ 30.000 de oameni şi 2000 de invitaţi asistă duminică dimineaţa la slujba de sfinţire a Catedralei Mântuirii Neamului, printre oficialităţile prezente numărându-se premierul Viorica Dăncilă şi preşedintele Curţii Constituţionale, Valer Dorneanu, precum şi numeroşi oameni politici şi de cu ...