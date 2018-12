De ce sunt atat de murdare autobuzele din Bucuresti? Iata modul incredibil in care se face curatenie. O bataie de joc pentru calatori si angajati (Galerie foto)

V-ati intrebat vreodata de ce autobuzele si tramvaiele din Bucuresti sunt, in permanenta, atat de murdare? Ei bine, raspunsul e simplu: din cauza ca oamenii care ar trebui sa le curete nu-si fac treaba. Pe unii pur si simplu nu-i trage inima sa munceasca. Altii, insa, ar vrea sa isi faca meseria asa cum trebuie, dar n-au cu ce. De fapt, in Bucuresti, incredibil de murdare sunt nu doar autobuzele si tramvaiele, ci pana si bazele de lucru in care acestea ar trebui curatate.