De ce ti se pare ca timpul trece mai repede cand imbatranesti Iata explicatia Cred ca toti am avut impresia ca, odata cu inaintarea in varsta, timpul trece mai repede. Atunci cand te gandesti la copilarie, iti aduci aminte ca zilele parca nu se mai terminau. Aceasta nu este doar o impresie. Intr-adevar, perceptia asupra timpului este accelerata pe masura ce inaintam in varsta. In acest sens, exista nenumarate ipoteze care incearca sa-ti explice de ce anumite lucruri, care odata pareau ca necesita mult timp, acum trec cu o viteza cu care nu reusesti sa tii pasul. Cea mai plauzibila dintre acestea este propunerea psihologului Pierre Janet din 1877. Acesta spunea ca timpul pare ca trece mai repede cand imbatranim, de ...