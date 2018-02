De ce trebuie luate masuri daca avem cosmaruri frecvente

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Noaptea poate fi extrem de linistita, dar in acelasi timp poate fi perturbata de cosmaruri care sa te aduca intr-o stare de panica generala. Multe persoane sufera des de acelasi cosmar si nu reusesc sa scape de aceasta repetitie chinuitoare. Nu exista persoana care sa nu se fi trezit niciodata speriata in mijlocul noptii dupa un vis mai neobisnuit. Dupa o zi stresanta nu te poti odihni cum trebuie si fiind tot timpul ingrijorata si cu gandul la problemele zilnice, acestea apar si in timpul somnului. O problema nu atat de grava apare prezentata intr-un mod neplacut in timpul somnului. Cosmarul apare si in urma unor traume psihice: in cazul unui viol, a unei dispute puternice care te marchea ...