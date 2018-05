De ce unele persoane se invinetesc usor

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ti s-a intamplat de nenumarate ori sa nu iti dai seama in ce imprejurari te-ai invinetit, fie pe maini, fie pe picioare? Astazi specialisti ne explica de ce unele femei se lovesc de aceasta problema de sanatate: fac vanatai atat de usor, dar acestea se vindeca atat de greu. Aceasta este o plangere foarte comuna in randul femeilor si are mai multe explicatii. In primul rand, spun specialistii, trebuie sa intelegem ce anume cauzeaza vanataile. Ele sunt rezultatul unei traume care produce daune in reteaua de vase de sange foarte mici, cunoscute sub numele de capilare, chiar sub suprafata pielii. Cand aceste capilare se rup/cedeaza, sangele se scurge in tesuturile moi de sub piele, dand nastere unor& ...