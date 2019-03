De ce zodia Balanta este una dintre cele mai bune zodii din intreg zodiacul

Balanta google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cand vine vorba de Balanta, cuvantul de baza este control. Balanta doreste, aspira si are nevoie de acest control mai mult ca orice alta zodie. Nu conteaza daca vorbim de relatie de munca, de prietenie sau de dragoste, Balantele au nevoie sa se simta in control. Superputerile Balantei sunt inteligenta, seductia si impertinenta. Frumusetea este sinonima cu nativul din Balanta, ceea ce o face si pe ea o superputere. Felul in care se imbraca si felul in care gandeste o Balanta vor ajuta sa manipuleze oameni si destine. Vei reusi sa identifici rapid o Balanta, este o persoana inalta, slaba cu ochi fermecatori. Mereu curata, bine imbracata, Balanta nu va lucra in domenii asa-zis murdare. Perseverent si compete ...