De data asta chiar a intrecut masura! Uite in ce hal a umilit-o Giani Kirita pe Diana Belbita, dupa ce Razboinicii au castigat! A tipat la ea si…

Razboinicii au castigat jocul de aseara cu scorul de 10-9 si vor merge la o pizzerie. Giani Kirita a izbucnit atunci cand a pierdut punctul decisiv si a tipat la Diana Belbita.

Concurenta a izbucnit in lacrimi, dupa ce Giani Kirita i-a reprosat ca nu a lasat batul unde trebuia si secundele pe care le-a pierdut el au rezultat cu pierderea probei.

„Nu consider ca a fost doar vina mea. Nu mi se pare normal sa se tipe, sa se urle. Nu mi se pare corect pentru ca si eu am tras ca oricare din echipa”, a spus Diana printre lacrimi.

„Nu esti tu vinovata. Stii cum e Giani”. i-a spus Geanina.

„Stai putin ca nu ti-am reprosat. Trebuia sa te gandesti sa lasi batul ala colo. De acum incolo la stafeta orice detaliu e important. M-am ofticat ca am pierdut. Un detaliu de 10 secunde face diferenta. Imi pare rau ca i-am avut in mana. Asta e Exatlonul, e dur! Am pierdut 3-4 secunde importante. Eu nu am cum sa ii reprosez ceva Dianei, ne-a adus atatea victorii”, a spus Giani.

„Eu nu am reprosat niciodata nimic. Ai tipat la mine!”, i-a zis Diana.

